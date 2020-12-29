Tesla ведёт работу над «родной» интеграцией музыкальных сервисов Apple Music и Amazon Music с автомобильными системами Tesla.

Согласно имеющимся данным, в последней версии программного обеспечения с номером сборки 2020.48.26 есть упоминания об Apple Music и Amazon Music. К сожалению, пока они неактивны. Скорее всего, их включат в ближайшем обновлении ПО.

Длительное время Spotify был единственным потоковым аудиосервисом, поддерживающимся информационно-развлекательной системой Tesla. В начале текущего года компания объявила о поддержке Tidal. Теперь, по всей видимости, на очереди Apple Music и Amazon Music.

Другие автопроизводители не спешат интегрировать сервисы музыкального стриминга в свои информационно-развлекательные системы. Полностью электрическая модель Porsche Taycan — единственный автомобиль, поддерживающий Apple Music.

Tesla интегрирует стриминговые сервисы в оболочку своего софта нативно, в то время как другие автопроизводители идут по более простому пути подключения через смартфоны пользователей с помощью Apple CarPlay или Android Auto.