DeepStore: iPad и iPhone - лучшие подарки к Новому году
До Нового Года осталось совсем мало времени. Если Вы ещё не успели выбрать подарок, то обратите внимание на iPad и iPhone - отличные подарки, которые подойдут любому.
iPad и iPad Pro:
iPhone 12 и iPhone 8:
Также отличным подарком будет MacBook Pro или MacBook Air - как с новым процессором Apple M1, так и с Intel Core.
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По всем вопросам, связанным с приобретением iPhone, iPad, MacBook Pro и MacBook Air обращайтесь в отдел продаж компании DeepArtment к Виталию Новикову по телефону +7 (495) 609 63 09 или +7 (495) 933 67 37.
Источник: DeepApple
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