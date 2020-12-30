До Нового Года осталось совсем мало времени. Если Вы ещё не успели выбрать подарок, то обратите внимание на iPad и iPhone - отличные подарки, которые подойдут любому.



iPad и iPad Pro:





iPhone 12 и iPhone 8:



Также отличным подарком будет MacBook Pro или MacBook Air - как с новым процессором Apple M1, так и с Intel Core.