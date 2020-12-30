DeepStore: iPad и iPhone - лучшие подарки к Новому году

До Нового Года осталось совсем мало времени. Если Вы ещё не успели выбрать подарок, то обратите внимание на iPad и iPhone - отличные подарки, которые подойдут любому.


iPad и iPad Pro:


iPad 10.2", Wi-Fi + Cell, 128 ГБ,
серый космос

iPad Pro 12.9" Wi-Fi, 128 ГБ,
серый космос

50 990 руб.

79 990 руб.

iPhone 12 и iPhone 8:


iPhone 12, 256 ГБ,
чёрный

iPhone 12, 128 ГБ,
чёрный

94 990 руб.

84 990 руб.



iPhone 12, 128 ГБ,
синий

iPhone 8, 256ГБ,
серый космос

84 990 руб.

54 990 руб.


Также отличным подарком будет MacBook Pro или MacBook Air - как с новым процессором Apple M1, так и с Intel Core.


По всем вопросам, связанным с приобретением iPhone, iPad, MacBook Pro и MacBook Air обращайтесь в отдел продаж компании DeepArtment к Виталию Новикову по телефону +7 (495) 609 63 09 или +7 (495) 933 67 37.

Источник: DeepApple

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