Палата по патентным спорам отменила регистрацию товарного знака MI PAD, принадлежащего компании Xiaomi, на территории России. Как пишет РАПСИ, это стало следствием жалобы Apple о признании недействительным предоставления правовой охраны этому знаку.

Apple направила жалобу в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в июле нынешнего года. В своём заявлении Apple утверждается, что оспариваемый товарный знак «сходен до степени смешения» с такими марками Apple, как iPad, IPAD SMART CASE, IPAD, iPAD, IPAD PRO, IPAD MINI и IPAD AIR. Кроме того, товарный знак Xiaomi способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя. Также отмечается, что Apple усматривает в ситуации наличие признаков недобросовестной конкуренции.

Роспатент согласился, что Mi Pad и марки, производные от iPad, похожи фонетически за счёт использования одних и тех же букв латинского алфавита. Имеющиеся отличия, по мнению специалистов организации, играют лишь второстепенную роль при восприятии названий продуктов.

Европейское патентное бюро приняло подобное решение еще 3 года назад. На конец 2020 года на российском рынке планшеты Xiaomi Mi Pad не продаются.