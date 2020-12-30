Apple лишила Xiaomi бренда Mi Pad на российском рынке
Палата по патентным спорам отменила регистрацию товарного знака MI PAD, принадлежащего компании Xiaomi, на территории России. Как пишет РАПСИ, это стало следствием жалобы Apple о признании недействительным предоставления правовой охраны этому знаку.
Apple направила жалобу в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в июле нынешнего года. В своём заявлении Apple утверждается, что оспариваемый товарный знак «сходен до степени смешения» с такими марками Apple, как iPad, IPAD SMART CASE, IPAD, iPAD, IPAD PRO, IPAD MINI и IPAD AIR. Кроме того, товарный знак Xiaomi способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя. Также отмечается, что Apple усматривает в ситуации наличие признаков недобросовестной конкуренции.
Роспатент согласился, что Mi Pad и марки, производные от iPad, похожи фонетически за счёт использования одних и тех же букв латинского алфавита. Имеющиеся отличия, по мнению специалистов организации, играют лишь второстепенную роль при восприятии названий продуктов.
Европейское патентное бюро приняло подобное решение еще 3 года назад. На конец 2020 года на российском рынке планшеты Xiaomi Mi Pad не продаются.
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