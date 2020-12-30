Инсайдер Mr·white поделился в Твиттере снимками внутренних компонентов грядущих AirPods Pro второго поколения. Ожидается, что эти наушники будут выпущены в 2021 году и, вероятно, будут представлены в двух размерах.

Такой вывод инсайдер сделал из того, что два шлейфа, предназначенных для грядущего устройства, имеют ощутимую разницу в длине. Некоторые прежние слухи указывали на то, что AirPods Pro второго поколения получат округлую форму, напоминающую устройства Samsung. В таком случае предположение, что наушники могут быть представлены в двух размерах, учитывающих различные анатомические особенности, не лишено смысла.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Предыдущие слухи указывают, что AirPods Pro 2 получат новый чип, но инсайдер в этой утечке утверждает, что неанонсированный гаджет будет оснащаться процессором W2. Пока неясно, что это означает, поскольку в актуальных моделях используется H1, который является преемником W1 — чипа AirPods первого поколения.

Точная дата выхода AirPods Pro 2 неизвестна. Некоторые источники делают ставку на вторую половину следующего года. При этом в первой половине 2021 года купертиновцы могут выпустить AirPods 3. По слухам, они будут похожи на модель с приставкой Pro в названии, однако не получат функцию шумоподавления.