Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент от Apple. Компания описывает механизм клавиатуры, при котором каждая кнопка может оснащаться дисплеем. Идея состоит в том, что клавиши программируются и их текущие функции отображаются на дисплеях.

Патент предполагает, что такая клавиатура может быть выпущена как в виде отдельного устройства, так и применяться в ноутбуках. Сообщается, что каждая кнопка должна содержать небольшой OLED-дисплей для отображения символов. В качестве материала для клавиш могут использоваться стекло, керамика, полимерные и даже кристаллические материалы, такие как сапфир.

Новая система позволила бы «реконфигурировать» всю клавиатуру с помощью меток, которые можно изменять по мере необходимости. В патенте подчеркивается, что клавиатуру можно перенастроить «для ввода на разных языках», или под игровые потребности.

Стоит отметить, что описываемая конструкция может работать с ножничным типом переключателем, поэтому Apple теоретически может сохранить форм-фактор Magic Keyboard.

Хотя это всего лишь патент, есть все основания полагать, что Apple попытается внедрить его в реальные устройства в ближайшем будущем, так как новая технология выглядит вполне логичным продолжением панели Touch Bar, уже использующейся в MacBook Pro.