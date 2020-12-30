DeepArtment: график работы офиса и сервисных центров в праздничные дни
Компания DeepArtment от широкой души своих сотрудников поздравляет всех своих друзей, клиентов и читателей с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством! Уходящий год был непростым, но мы верим, что следующий будет лучше. Желаем вам в Новом году теплой любви, крепкой дружбы, железного здоровья, финансового успеха, огромного счастья и твердой удачи во всём!! Оставайтесь сами собой и помните - мечты сбываются!
Также хотим сообщить вам график работы нашего магазина и сервисных центров в эти новогодние праздники.
График работы:
Магазин:
- 31 декабря - 11:00 до 15:00
- 1 января - 10 января - нерабочие дни
- с 11 января - работаем по графику
Сервисный центр Apple и Xerox:
- завтра, 31 декабря - нерабочий день
- 1 января - 10 января - нерабочие дни
- с 11 января - работаем по графику
Источник: DeepApple
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