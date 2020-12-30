Компания Deep Artment от широкой души своих сотрудников поздравляет всех своих друзей, клиентов и читателей с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством! Уходящий год был непростым, но мы верим, что следующий будет лучше. Желаем вам в Новом году теплой любви, крепкой дружбы, железного здоровья, финансового успеха, огромного счастья и твердой удачи во всём!! Оставайтесь сами собой и помните - мечты сбываются!

Также хотим сообщить вам график работы нашего магазина и сервисных центров в эти новогодние праздники.

График работы:

Магазин:

31 декабря - 11:00 до 15:00

1 января - 10 января - нерабочие дни

с 11 января - работаем по графику

Сервисный центр Apple и Xerox: