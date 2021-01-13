В рамках выставки CES 2021 компания Dell показала новый ультраширокий изогнутый монитор с 40-дюймовым экраном, который получил название UltraSharp 40 Curved WUHD Display (U4021QW). Он имеет разрешение 5120х2160 пикселей и будет очень удобным при работе с несколькими окнами.

Названное разрешение известно как 5K2K или WUHD. Оно не относится к классическому разрешению 5K. Его линеатура составляет около 140 PPI, что эквивалентно 32-дюймовому дисплею с разрешением 4K, но с увеличенной на 33% площадью отображения. Соотношение сторон монитора 21:9.

Спецификации вполне типичные для IPS, но Dell явно не ориентировала монитор на геймеров и любителей HDR. Максимальная яркость - 300 кд/м², а коэффициент контрастности - 1000: 1. Время отклика составляет 5 мс, а частота обновления не более 60 Гц. Хотя, конечно, для рабочих и офисных задач этого более чем достаточно.

Производителем заявлен охват 100% цветового пространства sRGB, 100% Rec.709 и 98% DCI-P3. Фирменная технология ComfortView Plus снижает долю синего в подсветке без существенного влияния на цветовую температуру.

Что касается подключения, Dell также оснастила UltraSharp U4021QW разъемом Thunderbolt 3 с док-станцией. Благодаря этому можно не только выводить через него изображение на монитор, но и одновременно заряжать ноутбук мощностью до 90 Вт.

Дополнительно на задней панели монитора предусмотрены три порта USB Type-A 10 Гб/с, один порт USB Type-B, два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, порт Ethernet и 3,5-мм разъём для наушников. В нижней части монитора расположен один порт USB Type-C мощностью 15 Вт и ещё один порт USB Type-A 10 Гб/с для быстрого подключения флешек, жёстких дисков и прочей периферии.

Новинка поступит в продажу в США 28 января по цене $2100.