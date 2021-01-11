Hyundai Motor и Apple намерены заключить партнерство к марту 2021 года. Как пишет Reuters со ссылкой на южнокорейское издание Korea IT News, в рамках соглашения будут разрабатываться электромобили, а их массовое производство начнется в США, предположительно — в 2024-м году.

После появления данных новостей Hyundai опубликовала заявление, в котором формально доказала факт ведения переговоров, отметив, что Apple ведёт переговоры с ещё несколькими концернами по производству автомобилей. Также данное обсуждение находится на ранней стадии и никаких финальных решений на этот счёт ещё не было принято.

«Мы осведомлены, что Apple ведёт переговоры по поводу сотрудничества с различными мировыми автоконцернами, в числе которых и Hyundai Motors. Но данные переговоры ещё находятся на ранней стадии, поэтому никаких окончательных решений или какой-то конкретики не может быть», — следует из опубликованного заявления.

На фоне данных новостей акции Hyundai на торгах в пятницу выросли на 24,8% и на максимуме стоили 257.000 корейских вон (около $236). Это максимальный однодневный прирост стоимости бумаг компании с 1988 года, отмечает Bloomberg.

Однако после этого Hyundai пришлось изменить свое заявление, убрав из него упоминание Apple. Как пишет Bloomberg, это было сделано в интересах американской компании, которая не раскрывает информации о своих продуктах раньше срока.

По данным Korea IT News, если Apple будет производить электромобили в США, то площадкой для этого может стать завод Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Производственная линия завода будет модернизирована и подстроена под требования Apple. Kia Motors является дочерней компанией Hyundai Motor. Также Apple может инвестировать в новый завод в США, который сможет производить до 400.000 автомобилей ежегодно.