Утверждён перечень российского ПО для предустановки на смартфоны, ПК и телевизоры
Российское правительство утвердило список программ, которые должны быть предустановлены на продаваемые в России смартфоны, компьютеры, а также умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.
Список обязательных программ для смартфонов:
- Поисковая система Яндекс;
- Яндекс. Браузер;
- Яндекс. Карты;
- Яндекс.Диск;
- Почта Mail.ru;
- ICQ;
- Голосовой помощник «Маруся»;
- Новости Mail.ru;
- OK Live;
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- MirPay (только для Android);
- Государственные услуги;
- МойОфис Документы;
- Kaspersky Internet Security (только Android);
- Applist.ru.
Список обязательных программ для Smart TV:
- Поисковик «Яндекс»;
- Wink;
- Ivi;
- Первый;
- КиноПоиск;
- Okko;
- More.tv;
- Premier;
- Смотрим;
- НТВ;
- Start.
Для ПК и ноутбуков на базе Windows, поставляемых на территорию РФ, должна быть установлена лишь одна программа – «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
В Госдуме уверены – впоследствии список будет расширяться. "Список пока весьма короткий, мы надеемся, что он будет достаточно быстро увеличиваться, может, до 50-100 приложений различных. На наш взгляд, необходимо и банковские сервисы добавить, добавить образовательные сервисы. Огромное количество сервисов, которые мы как страна, как государство должны развивать и продвигать", – отметил Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Всего предлагается три способа установки приложений - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.
Samsung, Xiaomi и Asus уже заявляли о готовности устанавливать российский софт. А вот в Apple ни сам закон, ни появление списка не комментируют. Дело в том, что политика корпорации предусматривает предварительную установку только для ограниченного списка приложений.
"Сейчас один из вариантов, когда компания Apple могла бы пойти на исполнение российского закона и предлагать при загрузке нового телефона, как это обычно делается, выбирать – допустим, галочки ставить на те приложения из этого российского списка, которые люди хотят поставить на свой смартфон", – считает Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства "TelecomDaily".
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