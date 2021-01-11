Российское правительство утвердило список программ, которые должны быть предустановлены на продаваемые в России смартфоны, компьютеры, а также умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

Список обязательных программ для смартфонов:

Поисковая система Яндекс;

Яндекс. Браузер;

Яндекс. Карты;

Яндекс.Диск;

Почта Mail.ru;

ICQ;

Голосовой помощник «Маруся»;

Новости Mail.ru;

OK Live;

ВКонтакте;

Одноклассники;

MirPay (только для Android);

Государственные услуги;

МойОфис Документы;

Kaspersky Internet Security (только Android);

Applist.ru.

Список обязательных программ для Smart TV:

Поисковик «Яндекс»;

Wink;

Ivi;

Первый;

КиноПоиск;

Okko;

More.tv;

Premier;

Смотрим;

НТВ;

Start.

Для ПК и ноутбуков на базе Windows, поставляемых на территорию РФ, должна быть установлена лишь одна программа – «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

В Госдуме уверены – впоследствии список будет расширяться. "Список пока весьма короткий, мы надеемся, что он будет достаточно быстро увеличиваться, может, до 50-100 приложений различных. На наш взгляд, необходимо и банковские сервисы добавить, добавить образовательные сервисы. Огромное количество сервисов, которые мы как страна, как государство должны развивать и продвигать", – отметил Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Всего предлагается три способа установки приложений - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

Samsung, Xiaomi и Asus уже заявляли о готовности устанавливать российский софт. А вот в Apple ни сам закон, ни появление списка не комментируют. Дело в том, что политика корпорации предусматривает предварительную установку только для ограниченного списка приложений.

"Сейчас один из вариантов, когда компания Apple могла бы пойти на исполнение российского закона и предлагать при загрузке нового телефона, как это обычно делается, выбирать – допустим, галочки ставить на те приложения из этого российского списка, которые люди хотят поставить на свой смартфон", – считает Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства "TelecomDaily".