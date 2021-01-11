Утверждён перечень российского ПО для предустановки на смартфоны, ПК и телевизоры

Российское правительство утвердило список программ, которые должны быть предустановлены на продаваемые в России смартфоны, компьютеры, а также умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

Список обязательных программ для смартфонов:

  • Поисковая система Яндекс;
  • Яндекс. Браузер;
  • Яндекс. Карты;
  • Яндекс.Диск;
  • Почта Mail.ru;
  • ICQ;
  • Голосовой помощник «Маруся»;
  • Новости Mail.ru;
  • OK Live;
  • ВКонтакте;
  • Одноклассники;
  • MirPay (только для Android);
  • Государственные услуги;
  • МойОфис Документы;
  • Kaspersky Internet Security (только Android);
  • Applist.ru.

Список обязательных программ для Smart TV:

  • Поисковик «Яндекс»;
  • Wink;
  • Ivi;
  • Первый;
  • КиноПоиск;
  • Okko;
  • More.tv;
  • Premier;
  • Смотрим;
  • НТВ;
  • Start.

Для ПК и ноутбуков на базе Windows, поставляемых на территорию РФ, должна быть установлена лишь одна программа – «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

В Госдуме уверены – впоследствии список будет расширяться. "Список пока весьма короткий, мы надеемся, что он будет достаточно быстро увеличиваться, может, до 50-100 приложений различных. На наш взгляд, необходимо и банковские сервисы добавить, добавить образовательные сервисы. Огромное количество сервисов, которые мы как страна, как государство должны развивать и продвигать", – отметил Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Всего предлагается три способа установки приложений - загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору.

Samsung, Xiaomi и Asus уже заявляли о готовности устанавливать российский софт. А вот в Apple ни сам закон, ни появление списка не комментируют. Дело в том, что политика корпорации предусматривает предварительную установку только для ограниченного списка приложений.

"Сейчас один из вариантов, когда компания Apple могла бы пойти на исполнение российского закона и предлагать при загрузке нового телефона, как это обычно делается, выбирать – допустим, галочки ставить на те приложения из этого российского списка, которые люди хотят поставить на свой смартфон", – считает Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства "TelecomDaily".

Источник: Портал правовой информации

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