Недавно в сети появились подробности о новых моделях iPad, в том числе о самой доступной модели и Pro-версиях. Теперь же ресурсы 91Mobile и MySmartPrice опубликовали качественные рендеры будущих 11-ти и 12,9-дюймовых iPad Pro, позволяющие в деталях оценить дизайн планшетов со всех сторон.

91Mobile и MySmartPrice отмечают, что изображения пока неанонсированных iPad Pro были созданы на основе CAD-чертежей, полученных от надежного источника. Последний в прошлом уже делился достоверной информацией.

Опубликованные рендеры свидетельствуют о том, что новинки получат совсем незначительные внешние отличия от актуальных моделей. 11-дюймовая модель сохранит толщину своего предшественника, однако станет на несколько миллиметров короче и уже. Кроме того, немного изменится расположение решёток динамиков встроенной акустической системы планшета.

Также сообщается, что объективы теперь не будут выступать над блоком основной камеры. Стоит отметить, что грядущим iPad Pro приписывают поддержку 5G, а 12,9-дюймовой модели ещё и новый Mini-LED-дисплей. По предварительным данным, новый iPad Pro станет обладателем процессора A14 Bionic, как iPhone 12 и iPad Air 2020, либо более производительного A14X.

Анонс новинок ожидается в первой половине 2021 года.