Аналитическое агентство Counterpoint Research опубликовало отчет, согласно которому ожидается, что в 2021 году Apple станет лидером на рынке 5-нанометровых процессоров. Согласно прогнозам агенства, Apple займет 53% рынка 5-нм чипов.

Второе место займёт Qualcomm, несмотря на то, что на долю производителя будет приходиться 24% от общего объёма поставок 5-нанометровых чипов в 2021 году.

Третье же место поделят между собой Samsung и AMD с равными долями в 5%. Сообщается, что процессорное подразделение Samsung отстает от основного поставщика Apple тайваньской компании TSMC на 6-9 месяцев. Оставшиеся 13% процентов придутся на Nvidia, Mediatek, Crypto и других.

Согласно отчету Counterpoint Research, 2020 год был крайне продуктивным для рынка процессоров, и 2021 год, вероятно, будет таким же. Спрос на 7-нм и 5-нм чипы резко возрос, особенно с ростом рынка смартфонов с поддержкой 5G, запуском новых игровых консолей и развитием ИИ в облачной инфраструктуре.

Если рынок 5-нм процессоров пока полностью принадлежит смартфонам, 7-нм решения уже используются и в компьютерах. И на рынке 7-нм чипов расстановка лидеров совершенно иная: в 2021 году первое место на этом рынке займет AMD с долей 27%, второе место достанется Nvidia, которая займет 21% рынка, а замкнет тройку лидеров Qualcomm с долей в 12%.