Поддержка Flash Player была прекращена Adobe 31 декабря 2020-го, с 12 января текущего года компания начала блокировать Flash-контент во всем интернете.

Блокировке подвергается любой flash-контент – рисованные анимации, видео, переконвертированное во Flash, баннеры, компоненты веб-сайтов и др. Для этого она использует механизмы, заложенные в самом Flash Player, и попутно не позволяет обновить его или просто скачать его дистрибутив с официального сайта.

Вместо Flash-контента браузеры будут отображать заглушку, а также перенаправлять на страницу Adobe с информацией о "конце жизни" этой технологии.

Ещё в 2015 году Adobe попросила разработчиков переходить на инструменты HTML5 вместо Flash, а в 2017 году официально объявила о планах по закрытию технологии.