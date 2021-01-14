В первой половине 2020 года Apple вела переговоры со стартапом Canoo — разработчиком масштабируемой платформы для электромобилей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на три источника, близкие к переговорам.

В значительной степени Apple привлекла масштабируемая платформа для электромобилей Canoo или «скейтборд», которая отличается от аналогов тем, что включает в себя больше электроники автомобиля, что обеспечивает большую гибкость при проектировании кабины. В ней также используется электродистанционная система управления автомобилем, увеличивающая гибкость конструкции и пока ещё не получившая широкого распространения в отрасли.

По словам собеседников издания, компании обсуждали различные варианты — от инвестиций до приобретения. Canoo больше интересовалась инвестициями Apple, но в конечном итоге переговоры закончились безрезультатно, рассказали собеседники издания.

В декабре 2020 года Canoo стал торговаться на Nasdaq, разместившись с помощью специальной технической компании. В документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам стартап сообщал, что ведёт переговоры с несколькими крупными участниками отрасли, заинтересованными в технологиях и опыте Canoo для собственных продуктов. В 2022 году компания планирует выпустить первую потребительскую модель электромобиля.