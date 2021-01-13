Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на рынок ПК и планшетов, в том числе в России. Благодаря массовому переходу на удалённый режим работы и обучения продажи планшетов на российском рынке впервые за шесть лет вернулись к росту. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отечественных ритейлеров.

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», объём рынка планшетов в России в прошлом году достиг 2,5 млн штук и порядка 41,4 млрд рублей, что больше на 4% в штуках и 26% в деньгах относительно 2019 года. Продажи планшетов впервые с 2014 года показали рост в количественном выражении. В «М.Видео-Эльдорадо» спрос на планшеты увеличился на 19% в штуках и 45% в деньгах.

Похожую статистику приводят и в «Ситилинке», где продажи планшетов в прошлом году выросли на 50% в деньгах и на 25% в штуках. По данным компании МТС, продажи планшетных ПК увеличились на 8 и 35% в количественном и денежном выражении соответственно. В компании Ozon рассказали, что в 2020 году спрос покупателей на планшеты вырос практически вдвое. Данные «Яндекс.Маркета» указывают, что в прошлом году россияне купили на 19% планшетов больше, чем годом ранее, а оборот вырос на 30%.

По данным дистрибьюторов, активнее всего росли продажи устройств среднего и верхнего ценового сегмента, а средний чек покупки планшета вырос на 20% и составил 16,5 тыс. рублей. Наибольшей популярностью пользовались устройства компаний Huawei, Samsung и Apple.

Отмечается, что за счёт роста потребления контента увеличилась популярность устройств с экраном более 10 дюймов, которые ещё пять лет назад занимали только 20% рынка. При этом спрос на недорогие планшеты с небольшим экраном и без слота для SIM-карты сократился на 38% относительно 2019 года.

По мнению специалистов, рост рынка планшетов обусловлен пандемией коронавируса, из-за которой многим людям пришлось работать и обучаться удалённо. Планшетные компьютеры стали полноценным рабочим инструментом на удалённой работе и учёбе, а также своеобразной альтернативой досугу во время самоизоляции. Специалисты считают, что в 2021 году спрос сохранится — в основном, за счёт закупок корпоративного сектора.