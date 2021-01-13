Apple рассматривает несколько вариантов чехлов для iPhone, которые могут заряжать AirPods и другие аксессуары. Патент с названием «Чехол для переноски и зарядных принадлежностей» был выдан Управлением по патентам и товарным знакам США.

Таким образом в компании хотят решить сразу две проблемы. Первая – это обеспечить пользователей наушников зарядкой в ситуациях, когда у них нет возможности подзарядиться где-либо ещё. А вторая – составить адекватную конкуренцию смартфонам с обратной зарядкой. Адекватную, потому что, как показывает практика, обратная зарядка слишком расточительна, а прямая, во-первых, быстрее, а, во-вторых, экономичнее.

Инженеры Apple рассматривают различные варианты подобных чехлов. Они отличаются друг от друга системой крепления для AirPods и Apple Pencil.

Один из основных вариантов чехла изображает зарядку для AirPods в виде специального терминала на верхней грани смартфона. Также в патенте упоминается, что некоторые чехлы для мобильных телефонов могут включать в себя экран. На нём будет отображаться такая информация, как уровень заряда смартфона или аксессуаров. Он также может отображать время и звонки.

Apple также подчеркнула, что чехол для телефона может связываться с устройствами и аксессуарами через NFC. Кроме того, имеется «отделение в виде слота, в котором можно хранить деньги и кредитные карты».