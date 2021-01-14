В сети появились фото прототипа iPhone 12 Pro в цвете Pacific Blue. Их выложил разработчик Джулио Зомпетти в своем Twitter-аккаунте. Известно, что он коллекционирует различные прототипы устройств, большинство из которых выпускает Apple.

Данный прототип имеет два отличия от финальной версии iPhone 12 Pro, которую можно увидеть на полках магазинов. Во-первых, смартфон не имеет сертификационной гравировки на задней панели и боковой рамке, во-вторых, работает под управлением альтернативной операционной системы SwitchBoard.

Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl — Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 13, 2021

Разработчик подчеркнул, что данная ОС имеет много общего с доступной пользователям iOS 14.1, однако элементы интерфейса системы не оптимизированы под размеры экрана. Фактически это iOS 14.1 «без интерфейса». Apple использует SwitchBoard для внутренней разработки и она недоступна для простых пользователей. На снимках можно разглядеть программу Console для доступа к консоли ОС и Astro. Последняя предназначена для тестирования лидара.

Ранее Джулио Зомпетти уже показывал прототипы самых первых часов Apple Watch, а также iPod Touch третьего поколения с камерой.