В сети появились фото прототипа iPhone 12 Pro в цвете Pacific Blue. Их выложил разработчик Джулио Зомпетти в своем Twitter-аккаунте. Известно, что он коллекционирует различные прототипы устройств, большинство из которых выпускает Apple.

Данный прототип имеет два отличия от финальной версии iPhone 12 Pro, которую можно увидеть на полках магазинов. Во-первых, смартфон не имеет сертификационной гравировки на задней панели и боковой рамке, во-вторых, работает под управлением альтернативной операционной системы SwitchBoard.

Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl