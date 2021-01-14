Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Все модели построены на единой платформе и поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения.

Смартфоны получили обновление внешнего вида и новую начинку. Отличаются же модели экранами, набором камер, ёмкостью аккумулятора и ещё некоторыми деталями.

Все смартфоны линейки Samsung Galaxy S21 оснащены системой-на-чипе, произведенной с использованием 5-нанометрового технологического процесса. На некоторых рынках это Qualcomm Snapdragon 888, на большинстве других — представленный в начале недели чип, разработанный южнокорейской компанией самостоятельно с использованием архитектуры ядер ARM, Exynos 2100.

Все три модели получили AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц, диагональ экрана новых устройств составит 6,2 дюйма для S21, 6,7 дюйма для S21+ и 6,8 дюйма для S21 Ultra, при этом смартфоны адаптируются под отображаемый на экране контент и автоматически изменяют частоту обновления кадров, что улучшает энергоэффективность экранов. Модель Ultra получила дисплей с боковыми гранями, заходящими на корпус. Младшие версии этого изыска лишены: стекло экрана у них плоское. Galaxy S21 оснащен задней панелью из поликарбоната, у S21+ и S21 Ultra она выполнена из стекла Gorilla Glass.

Ёмкость аккумулятора в новой линейке составила 4 тыс. мАч для S21, 4,8 тыс. мАч для S21+ и 5 тыс. мАч для S21 Ultra, устройства поддерживают быструю и беспроводную зарядку.

Galaxy S21 и S21+ спереди практически не отличаются от предшественников, а вот сзади производитель полностью изменил дизайн блока камер: теперь он плавно «вытекает» из боковой металлической рамки, представляя собой её продолжение. Камеры в смартфонах полностью идентичные. Спереди это один 10-мегапиксельный модуль с автофокусом на базе технологии Dual Pixel. Сзади расположились основная широкоугольная камера на 12 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), ультраширик на 12 Мп с углом обзора 120 градусов и телевик на 64 Мп с 3-кратным зумом и OIS. В сравнении с прошлым поколением аппаратные изменения не столь велики, поэтому производитель много внимания уделил программным улучшениям.

Смартфоны серии Galaxy S21 позволяют во время съёмки видео в разрешении 8K делать высокодетализированные фотографии, сохраняя в небольшой анимации происходящее несколько секунд до и после нажатия кнопки спуска затвора. Благодаря возможности снимать одновременно на тыльную и фронтальную камеры пользователь может запечатлеть свои эмоции от увиденного. Была улучшена стабилизация: как при записи обычного видео, так и при съёмке с зумом, а при 30-кратном приближении или больше срабатывает функция Zoom Lock, которая «блокирует» изображение, если зафиксировать смартфон на две секунды, что позволяет сделать чёткий кадр.

Набор камер у Galaxy S21 Ultra заметно отличается от такового в Galaxy S21 и S21+ и состоит из четырёх модулей: основного на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS), ультраширика на 12 Мп с углом обзора 120 градусов, телевика на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ещё одного телевика на 10 Мп с перископным объективом, обеспечивающим 10-кратное оптическое приближение. Дополнительно смартфон оснащён лазерным автофокусом для более быстрой фокусировки, а разрешение фронтальной камеры составляет 40 Мп. Это первый аппарат компании, способный снимать в 4K при 60 fps на любую из доступных камер.

В основной камере Galaxy S21 Ultra используется новый 108-мегапиксельный сенсор, способный воспроизводить в 64 раза больше цветов и в три раза более широкий динамический диапазон. При использовании профессионального режима есть возможность съёмки в HDR с 12-битной глубиной цвета. В случае съёмки в условиях недостаточного освещения 9 пикселей объединяются в один, в результате чего сенсор превращается из 108-мегапиксельного с размером пикселя 0,8 мкм в 12-мегапиксельный с большими пикселями размером 2,4 мкм.

Продажи новой линейки начнутся 5 февраля, предзаказ стартует с 14 января. Стоимость модели Galaxy S21 будет начинаться от 74.990 руб., S21+ — от 89.990 руб., S21 Ultra — от 109.990 руб.