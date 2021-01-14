Ридли Скотт снимет для Apple TV+ фильм о Наполеоне с Хоакином Фениксом
Apple полностью профинансирует новый проект режиссера Ридли Скотта, посвященный императору Франции Наполеону Бонапарту, роль которого согласился сыграть лауреат премии Американской Киноакадемии Хоакин Феникс. Об этом сообщает издание Deadline.
Картина расскажет о судьбе Наполеона, затронув возвышение к власти и дальнейшее падение. Сюжет будут подавать через призму его сложных отношений с женой Жозефиной. За сценарий ленты отвечает Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).
Ранее считалось, что фильм с рабочим названием "Вещмешок" (Kitbag) будет снят студией Fox, по условиям долгосрочного контракта с которой Скотт должен был представить имеющийся у него сценарий именно ей. Но, вероятнее всего, идеи режиссера на нашли поддержки, и поэтому он смог предложить их другим компаниям.
Производство фильма должно стартовать в начале 2022 года — до этого у Скотта выйдет «Последняя дуэль» и «Гуччи». Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Apple TV+.
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