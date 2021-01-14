Apple полностью профинансирует новый проект режиссера Ридли Скотта, посвященный императору Франции Наполеону Бонапарту, роль которого согласился сыграть лауреат премии Американской Киноакадемии Хоакин Феникс. Об этом сообщает издание Deadline.

Картина расскажет о судьбе Наполеона, затронув возвышение к власти и дальнейшее падение. Сюжет будут подавать через призму его сложных отношений с женой Жозефиной. За сценарий ленты отвечает Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).

Ранее считалось, что фильм с рабочим названием "Вещмешок" (Kitbag) будет снят студией Fox, по условиям долгосрочного контракта с которой Скотт должен был представить имеющийся у него сценарий именно ей. Но, вероятнее всего, идеи режиссера на нашли поддержки, и поэтому он смог предложить их другим компаниям.

Производство фильма должно стартовать в начале 2022 года — до этого у Скотта выйдет «Последняя дуэль» и «Гуччи». Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Apple TV+.