Аналитик Мин-Чи Куо опубликовал новый отчёт, посвящённый техническим характеристикам будущих ноутбуков Apple. В частности, он поделился информацией о моделях MacBook Pro, которые американская компания может представить уже в этом году.

По данным аналитика, Apple выпустит две модели MacBook Pro — с диагональю дисплея 14 и 16 дюймов. Новый дизайн будет отличаться плоскими гранями, без изгибов как у текущих моделей. Минг-Чи Куо описывает дизайн MacBook Pro как «похожий на iPhone 12». Это будет самое значительное обновление дизайна MacBook Pro за последние пять лет.

Аналитик прогнозирует, что Apple откажется от OLED-панели Touch Bar над клавиатурой, заменив её на физические функциональные клавиши. Также ожидается, что компания вернется к использованию для зарядки коннектора MagSafe, и оснастит MacBook Pro дополнительными портами, чтобы пользователям не приходилось использовать различные дополнительные устройства для подключения периферии.

Одновременно с Куо, аналогичную информацию сообщил Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, новые MacBook Pro имеют кодовые названия J314 для 14-дюймовой модели, а также J316 для 16-дюймовой. Гурман также уточняет, что новый MagSafe будет похож на старый порт, но будет иметь более удлинённую форму. При этом USB-C порты останутся.

Минг-Чи Куо ожидает, что новые модели MacBook Pro будут выпущены в третьем квартале текущего года. Аналитик прогнозирует, что этот год будет для Apple очень удачным. В частности, поставки фирменных компьютеров должны вырасти примерно на четверть, благодаря чему Apple сможет реализовать порядка 20 миллионов ноутбуков.