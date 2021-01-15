Qualcomm объявила о приобретении Nuvia, стартапа по разработке процессоров для центров обработки данных, основанного бывшими работниками Apple. Сумма сделки составила $1,4 млрд.

Nuvia была основана в 2019 г. инженерами, которые занимались чипами в Apple. Так ее генеральный директор Джерард Уильямс III почти десять лет возглавлял команду Apple по разработке процессоров, а до этого с 1998 г. по 2010 г. работал в ARM. Один из сооснователей Ману Гулати, занимающий пост вице-президента стартапа, из Apple ушел чуть раньше - в 2017 г. и успел после этого два года поработать в Google, ранее — с 1995 г. по 2000 г. он был в штате инженеров AMD. Еще один соучредитель Nuvia Джон Бруно также ранее работал в Google, AMD, а до этого еще в ATI.

Репутация команды основателей Nuvia - не единственная причина, по которой ей удалось собрать более 290 млн долл. инвестиций менее чем за два года. Еще одним фактором была технология стартапа: в прошлом году Nuvia подробно описала разрабатываемый серверный ЦП, который, по её словам, значительно превосходит конкурентов, обеспечивая более высокую производительность при меньшем потреблении энергии.

Сделка знаменует собой важный шаг Qualcomm на пути к восстановлению лидирующих позиций на рынке мобильных чипов после нескольких лет патентных разбирательств с конкурентом в лице Apple. Примечательно, что сделка заключена на фоне объявления о смене генерального директора Qualcomm. Перемены в руководстве намечены на 30 июня и, вероятно, ознаменуют начало нового этапа в истории Qualcomm.

В Qualcomm заявили, что добавление процессоров Nuvia к продуктам компании «еще больше укрепит лидерство платформ Qualcomm Snapdragon». Эти процессоры интегрируют во флагманские смартфоны, ноутбуки, автомобильные дисплеи, усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), решения для дополненной реальности и инфраструктуры.

В рамках сделки основатели Nuvia и сотрудники стартапа войдут в команду Qualcomm. Покупку стартапа поддержали представители Microsoft, Google, Samsung, Acer, ASUS, HP, Lenovo, Xiaomi и других компаний.