По сведениям Mydrivers, полученным от инсайдеров из числа поставщиков электронных компонентов, в этом году Apple выпустит слегка модернизированную линейку смартфонов. Поскольку изменений будет немного, компания не станет увеличивать нумерацию моделей на единицу.

Как и в прошлом году, в линейку войдут четыре модели. Фактически, они будут представлять собой слегка обновлённые версии нынешних iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Смартфоны сохранят прежний дизайн, но при этом корпус станет немного толще, а вырез над экраном, напротив, будет тоньше. Кроме того, iPhone 12S Pro и Pro Max приписывают использование LTPO-экранов Samsung с частотой обновления, которая может варьироваться в пределах от 10 до 120 Гц в зависимости от сценария использования.

В основу серии iPhone 12S ляжет новый процессор Apple A15. Его производством по 5-нанометровому технологическому процессу второго поколения займётся тайваньский чипмейкер TSMC. Использование обновлённого техпроцесса означает не только заметный прирост производительности, но и повышение энергоэффективности, что положительно отразится на продолжительности автономной работы новых iPhone.

В прошлом Apple уже использовала такую стратегию, выпуская промежуточные версии смартфонов, которые не сильно отличалась от основных номерных смартфонов, принося с собой незначительные улучшения. Что касается iPhone 13, то эта линейка должна выйти в следующем году.