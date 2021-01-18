В этом году, помимо обновлённых MacBook Pro без Touch Bar и с MagSafe, Apple готовит доступный монитор и мощный Mac Pro на ARM-процессоре, а также хочет впервые с 2012 года обновить дизайн своих настольных компьютеров iMac, сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

По его информации, Apple планирует выпустить в конце 2021 года две версии iMac под кодовым названием J456 и J457, заменив существующие 21,5-дюймовые и 27-дюймовые модели. У новых моделей планируется уменьшить толстые черные рамки вокруг экрана и приблизить их дизайн к дизайну монитора Apple Pro Display XDR. Кроме того, у новых iMac будет плоская задняя часть в отличие от изогнутой задней части у нынешних моделей.

Помимо изменений в дизайне новинка также получит собственную однокристальную платформу Apple. Отмечается, что в iMac проявится одно из самых значительных визуальных изменений продуктов Apple в этом году.

Что касается компьютера Mac Pro, то у Apple имеется двойной план действий. Первый вариант, как и нынешняя версия Mac Pro, будет использовать тот же дизайн и процессор Intel вместо собственного чипа. Вполне возможно, что это будет единственный компьютер в линейке Mac на базе технологий Intel. По слухам, остальные устройства компании перейдут на процессоры Apple. Второй вариант будет гораздо меньше по размерам, благодаря использованию собственных процессоров на архитектуре ARM. Издание пишет, что эта модель Mac Pro получит алюминиевый корпус в виде куба, а сам компьютер станет чем-то средним между последними версиями Mac Pro и Mac mini.

«Дизайн будет выполнен в основном из алюминия и может вызвать ностальгию по Power Mac G4 Cube», — говорится в сообщении Bloomberg.

Помимо этого Гурман утверждает, что инженеры Apple приступили к созданию недорогого фирменного монитора. Последний должен стать неким промежуточным звеном между Thunderbolt Display, который вышел в 2011 году и был снят с продажи в 2016, и продвинутым Pro Display XDR. По словам журналиста, работы над новым монитором находятся на ранней стадии. Скорее всего он окажется похож на актуальный iMac и будет заметно доступнее Pro Display XDR, цена которого составляет $4999.