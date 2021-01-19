Некоммерческая организация «Коалиция за безопасный интернет» подала суд на Apple. Она требует от нее удалить из магазина приложений компании мессенджер Telegram из-за призывов, которые там публиковались перед беспорядками в Капитолии, антисемитского и другого разжигающего ненависть контента.

В иске указано, что в Telegram распространяется незаконный контент, однако Apple, несмотря на освещение этой темы в СМИ, не предпринимала действий. В частности, такой контент распространялся во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, говорится в документе.

Глава «Коалиции за более безопасный интернет» Марк Гинсберг заявил Washington Post, что Telegram выделяется из общего ряда подобных сервисов как сверхраспространитель разжигающего контента, даже по сравнению с Parler.

В иске Apple обвиняют в «экономических потерях и причинении морального вреда». Кроме того, Гинсберг считает, что распространение подобных сообщений представляет для него опасность как для еврея. Истцы требуют удаления мессенджера из магазина приложений App Store и возмещения ущерба. Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.

При этом Telegram уже отключил некоторые известные группы, которые призывали к насилию, но многие другие каналы пока остаются активными. Некоторые полицейские также заявили, что переход пользователей с Parler в Telegram усложнил им отслеживание экстремистов и пресечение потенциальных атак.

На данный момент перспективы иска неясны. Дафна Келлер, изучающая регулирование платформ в Стэнфордской юридической школе, назвала судебный процесс маловероятным. Однако, если процесс все-таки начнется, он вряд ли приведет к выполнению требований «Коалиции за безопасный интернет». Условия обслуживания пользователей Apple очень гибкие и у компании есть большая свобода действий в отношении приложений. Например, Apple может пойти на частичную блокировку Telegram, скрыв приложение от пользователей из США, но оставив к нему свободный доступ для всех остальных юрисдикций.