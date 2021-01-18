Apple заблокировала установку на ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air, а также на Mac Mini на базе процессора M1 приложений, созданных для iPhone и iPad.

В данном случае речь идёт только о приложениях, которые загружаются в виде файла с расширением IPA с помощью программы iMazing. Их можно установить на Mac так же, как файлы APK на смартфон Android.

Теперь при попытке запустить IPA-файл появляется окно ошибки с текстом: «Установить приложение невозможно. Повторите попытку позже». Как отмечает The Verge, ошибка появляется на компьютерах с установленной macOS 11.1 Big Sur. Причём впервые с невозможностью установки iOS-приложений через сторонние сервисы столкнулись пользователи бета-версии macOS 11.2, им система выдавала сообщение: «Это приложение не может быть установлено, так как разработчик запретил его запуск на этой платформе». Поэтому единственным источником iOS-приложений для новых Mac на процессоре Apple M1 является Mac App Store.

У разработчиков имеется возможность сделать свои приложения для iPhone и iPad доступными на компьютерах Mac с процессором M1, но они также могут этого не делать. Поэтому теперь на Mac с M1 можно установить только те iOS-приложения, разработчики которых позволили делать это. Такие программы отмечены специальным значком.

Правда, многие iOS-приложения, которые есть в Mac App Store, недоступны для компьютеров — к таким относятся Netflix, Instagram и Dark Sky. Несмотря на это, как показал опыт с ручной установкой, работать они могут, и вполне нормально. Хочется надеяться, что большинство разработчиков в ближайшее время дадут возможность запускать их сервисы на компьютерах.