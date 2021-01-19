Умные часы и другие носимые устройства, которые измеряют частоту сердцебиения, температуру и другие параметры, могут обнаружить коронавирус за несколько дней до проявления симптомов. К такому выводу пришли исследователи из медицинского комплекса Mount Sinai и Стэнфордского университета.

Дело в том, что носимое устройство Apple способно обнаруживать незначительные изменения в сердцебиении, потенциально свидетельствующие о начальном этапе COVID-19. Вариабельность сердечного ритма, то есть неравномерность интервалов между сокращениями, часто связана с воспалительным процессом в организме. При этом первые такие «сдвиги» часто проявляются за неделю до появления основных симптомов заболевания.

На протяжении пяти месяцев 300 медицинских работников больницы Mount Sinai носили Apple Watch, а исследователи из Стэнфордского университета в рамках эксперимента также использовали умные часы брендов Fitbit и Garmin. По результатам наблюдений, у 81% участников частота сердечных сокращений повысилась за неделю до того, как начали проявляться симптомы COVID-19. Всего в этом исследовании приняли участие более 5000 человек.

Конечно, верить показаниям смарт-часов безоговорочно не стоит — это не медицинский прибор, в их точности измерений бывают погрешности. Результаты исследований говорят о том, что смарт-часы могут частично восполнить пробелы, которые остаются из-за недостаточного количества тестов на коронавирус. Кроме того, такие устройства следят за состоянием организма человека непрерывно, а значит, могут своевременно сигнализировать о появлении характерных отклонений.