Foxconn собирается построить новый завод по производству планшетов и компьютеров стоимостью $270 млн во Вьетнаме, что может быть частью плана Apple по расширению производственных линий iPad и MacBook за пределами Китая.

Ещё в ноябре стало известно, что Foxconn по просьбе Apple частично перенесёт во Вьетнам сборку планшетов iPad и ноутбуков MacBook. Таможенные пошлины, которыми облагается импортируемая из Китая продукция Apple в США, негативно влияют на конечную стоимость продукции и норму прибыли американской компании, поэтому вьетнамское производство наверняка будет обслуживать интересы Apple на её домашнем рынке.

Завод будет построен Fukang Technology - дочерним предприятием, созданным Foxconn для этого проекта, сообщает Reuters. Пока не сообщалось, когда будет завершено строительство завода и когда он будет готов к началу производства, но, скорее всего, это произойдет до конца 2021 года. Церемония выдачи Foxconn инвестиционной лицензии прошла 18 января.

Ежегодно на новом заводе будет выпускаться около 8 миллионов ноутбуков и планшетов, как отмечается на сайте вьетнамского правительства. Foxconn уже вложила во вьетнамскую экономику не менее $1,5 млрд, в этом году сумма будет увеличена ещё на $700 млн, а получить работу смогут ещё десять тысяч местных жителей. Подрядчик Apple готов вложить $1,3 млрд в развитие производства на территории провинции Тханьхоа в 160 км к югу от Ханоя.