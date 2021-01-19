Дональд Трамп подписал указ об открытии Национального парка героев Америки. Он будет состоять из нескольких сотен статуй выдающихся людей, которые внесли весомый вклад в развитие Соединенных Штатов.

Среди тех, кому могут установить памятник, упоминаются имена основателя Apple Стива Джобса, погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайнта, певицы Уитни Хьюстон, мультипликатора Уолта Диснея, ученого Никола Теслы, режиссера Альфреда Хичкока, певца Фрэнка Синатры и других. Всего в списке оказались более 200 человек.

«Национальный парк — это ответ Америки на безрассудную попытку стереть наших героев, ценности и наш образ жизни. Опустошение и разлад момента будут преодолены непоколебимой любовью к стране и патриотизмом. Это по‑американски», — приводятся в документе слова Трампа.

О создании парка, в котором будут установлены статуи величайших американских деятелей, Дональд Трамп объявил в июле прошлого года. Это намерение возникло после акций движения Black Lives Matter, в ходе которых было снесено множество исторических памятников.