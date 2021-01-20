В декабре прошлого года специалисты из iFixit разобрали AirPods Max, однако тогда лишь показали внутренности наушников. Теперь же были сделаны выводы о их ремонтопригодности.

Многие компоненты гаджета имеют модульную конструкцию и их легко разобрать. Apple использовала в наушниках семь различных по параметрам винтов, включая нестандартные типа Pentalobe, а также крошечные шестигранные гайки. Процесс разборки AirPods Max требует наличия нескольких отверток и очистителя клея.

Особое внимание специалисты уделили шарниру, обеспечивающему вращение чашек наушников, а также позволяющему отсоединить их от оголовья. После некоторых сложностей с разборкой этого узла стало ясно, что Apple использует пружинные контакты для соединения с ободком, а также гибкий кабель во вращающейся части шарнира со специальной прокладкой и встроенным устройством снятия механического напряжения.

В каждом из наушников есть чип Apple H1, а также электронные компоненты компаний STMicroelectronics, Cirrus Logic, Texas Instruments, NXP Semiconductor, Lattice Semiconductor и Bosch Sensortec. Система активного шумоподавления работает на основе восьми микрофонов. Ещё один микрофон нужен для распознавания голоса.

В процессе разборки специалисты обнаружили одну особенность. Оказалось, что оголовье наушников легко снимается с помощью скрепки для открытия лотка SIM-карты. Не исключено, что в будущем Apple начнет выпускать не только разноцветные амбушюры для AirPods Max, но и сменные оголовья. По слухам AirPods Max должны были обладать такой особенностью, однако в компании в последний момент отказались от этой идеи, опасаясь проблем с поставками.

Эксперты iFixit подытожили, что удивлены таким простым и продуманным устройством элементов AirPods Max, по сравнению с предыдущими версиями наушников от Apple. К плюсам отнесли практически полное отсутствие клеевых соединений, амбушюры с магнитным креплением и возможность лёгкой замены оголовья, а к минусам — огромное количество нестандартных винтов. Оценка ремонтопригодности AirPods Max на iFixit составила 6 баллов из 10.