Apple занята разработкой принципиально новой системы идентификации пользователя по лицу. О патенте технологии, зарегистрированной управлением по патентам и товарным знакам США, сообщает Patenly Apple.

Сейчас система Face ID установлена в iPhone и iPad. Камера TrueDepth захватывает данные лица, проецирует на него более 30 тысяч невидимых точек и анализирует их. Таким образом создаётся структурная карта лица, а также его изображение в инфракрасном спектре.

Новый патент основан на так называемой тепловой карте лица, которая уникальна для каждого человека и обмануть ее практически невозможно. Смартфон в процессе сканирования составит сетку с различными поверхностями лица пользователя, для каждого из участка которого и будет создана тепловая сигнатура.

Серьёзным недостатком существующей технологии Face ID является то, что очки, маски для лица и даже волосы потенциально может помешать процессу аутентификации. Для новой же технологии маски и очки не станут проблемой.

Когда данный патент будет воплощён в жизнь неизвестно, но точно не в этом году. По слухам в следующих iPhone Apple планирует вернуть биометрический сенсор Touch ID, который исчез из флагманских смартфонов компании ещё в 2017 году, встроив его под экран.