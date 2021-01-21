Американскому стартапу Corellium, занимающемуся виртуализацией устройств на платформе ARM, удалось портировать Linux на компьютеры Mac, работающие на новом процессоре Apple M1. Об этом заявил технический директор компании Corellium Крис Уэйд.

По словам Уэйда, для достижения желаемого результата компании потребовалось внести в ядро Linux некоторые изменения. После этого дистрибутив Ubuntu без проблем загрузился на Mac mini с процессором M1 непосредственно с флеш-накопителя.

Модифицированная версия Ubuntu для M1 поддерживает полный пользовательский интерфейс, вдобавок к USB, I2C и DART — прежние порты Linux для новых Mac не обеспечивали этого.

К сожалению, в данный момент разработчикам не удалось задействовать GPU, так что вся графика обрабатывается на программном уровне. Тем не менее, компания не прекращает свои усилия в этом направлении и планирует обеспечить стопроцентную функциональность Linux на ARM-Mac.

Corellium опубликовала отдельную инструкцию по установке Linux на компьютеры Mac с процессором M1 на сервисе Github.

Ранее создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс говорил, что хотел бы себе ноутбук Apple на чипе M1, если бы он работал под Linux.