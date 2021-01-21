Apple работает над собственным шлемом виртуальной реальности уже некоторое время — о проекте регулярно рассказывают, однако никакой конкретики нет. По данным аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, проект не забыт и находится в активной фазе разработки. Якобы запуск устройства, которое фигурирует под кодовым обозначением N301, может состояться уже в 2022 году.

VR-гарнитура от Apple будет способна воспроизводить 3D-среду для игр, просмотра видео или общения. Apple ожидает, что VR-шлем станет нишевым продуктом с очень высокой стоимостью. На рынке Apple будет соревноваться с другими VR-устройствами: Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony, а также со шлемами от HTC.

Однако устройство от Apple, по данным источников Bloomberg, будет использовать мощные процессоры, способные выдавать картинку с куда большим разрешением, чем у существующих VR-гарнитур. Некоторые из тестируемых чипов превосходили Apple M1, использующийся в новых моделях Mac. Также в шлем от Apple будет встроен вентилятор.

Кроме того, потенциальная новинка Apple будет выделяться AR-возможностям смешивания виртуальных объектов с предметами из реального окружения посредством наложения первых на вторые. Гурман утверждает, что гарнитура будет функционировать как автономное устройство и не будет требовать подключения к смартфону или компьютеру для обеспечения полной функциональности. По его словам, прототипы включают в себя камеры для отслеживания рук пользователя, а Apple работает над технологией, позволяющей пользователю вводить текст на проецируемой виртуальной клавиатуре.

В публикации говорится, что Apple столкнулась с трудностями при разработке гарнитуры: первые прототипы устройства были слишком большими и тяжелыми для комфортного ношения. В связи с этим инженеры решили использовать в конструкции гарнитуры ткань, чтобы снизить вес устройства. В тех же целях разработчики отказались от пространства, которое производители VR-гаджетов обычно оставляют для пользователей, которые носят очки. Это позволило уменьшить размер устройства. Для людей с плохим зрением в гарнитуре оставили место для специальных линз, которые потребуется покупать по рецепту.

Что касается следующего устройства Apple в этой сфере, то им должны стать AR-очки с кодовым названием N421. Работа над ними пока что находится на ранней, так называемой «архитектурной» стадии. Это устройство придётся ждать ещё как минимум несколько лет — при этом, по данным Bloomberg, изначально его хотели представить в 2023 году.