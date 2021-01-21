Apple сократила объёмы производства iPhone 12 mini и увеличила их для iPhone 12 Pro
Как сообщалось ранее, спрос на iPhone 12 mini оказался ниже ожидаемого. Источники заявляют, что на компактную модель приходится лишь шесть процентов от общих продаж семейства iPhone 12. Многие выбирают модели с большими экранами, причем чаще других пользователи отдают предпочтение iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
По словам экспертов Morgan Stanley, такое положение вещей заставило Apple пересмотреть объемы заказов на iPhone 12 mini, сократив их на 2 миллиона единиц, и одновременно нарастить производство iPhone 12 Pro, который долгое время оставался в дефиците.
Срок поставки iPhone 12 Pro превышает сроки поставок любых смартфонов Apple, выпущенных за последние четыре года, и составляет в среднем десять дней. В то же время отмечается, что сроки выполнения заказов сократились с 22 дней до 2 недель. Это указывает на то, что Apple наращивает производство iPhone 12. Данную информацию подтвердили источники из цепочки поставок iPhone.
Также сообщается, что в Китае огромной популярностью пользуется стандартная модель iPhone 12, которая заняла 20,3% рынка смартфонов в Поднебесной, что является новым рекордом за последние 18 месяцев. Базовая модель, по данным источника, продемонстрировала лучший результат среди всех iPhone, выпущенных в Китае за последние четыре года.
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