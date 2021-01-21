Как сообщалось ранее, спрос на iPhone 12 mini оказался ниже ожидаемого. Источники заявляют, что на компактную модель приходится лишь шесть процентов от общих продаж семейства iPhone 12. Многие выбирают модели с большими экранами, причем чаще других пользователи отдают предпочтение iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

По словам экспертов Morgan Stanley, такое положение вещей заставило Apple пересмотреть объемы заказов на iPhone 12 mini, сократив их на 2 миллиона единиц, и одновременно нарастить производство iPhone 12 Pro, который долгое время оставался в дефиците.

Срок поставки iPhone 12 Pro превышает сроки поставок любых смартфонов Apple, выпущенных за последние четыре года, и составляет в среднем десять дней. В то же время отмечается, что сроки выполнения заказов сократились с 22 дней до 2 недель. Это указывает на то, что Apple наращивает производство iPhone 12. Данную информацию подтвердили источники из цепочки поставок iPhone.

Также сообщается, что в Китае огромной популярностью пользуется стандартная модель iPhone 12, которая заняла 20,3% рынка смартфонов в Поднебесной, что является новым рекордом за последние 18 месяцев. Базовая модель, по данным источника, продемонстрировала лучший результат среди всех iPhone, выпущенных в Китае за последние четыре года.