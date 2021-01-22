Apple выпустит более тонкую версию MacBook Air с обновленным процессором собственного производства и магнитной зарядкой MagSafe, пишет Марк Гурман из Bloomberg. Новый компьютер планируется выпустить не раньше второй половины 2021 года или в 2022 году.

Как сообщается, новый MacBook Air станет еще тоньше и легче актуальной модели. Предположительно, добиться большей компактности позволит новый 13-дюймовый экран с более тонкими рамками. Кроме того, ноутбук могут оснастить парой портов USB4 (они используют разъем Type-C), а также ARM-процессорами нового поколения.

Apple рассматривала возможность создания более крупной версии MacBook Air с 15-дюймовым экраном, но эти планы далеко не продвинулись, заявил Гурман. С выходом MacBook Air следующего поколения, представленный ранее MacBook Air с процессором M1 и стандартной зарядкой Thunderbolt не пропадёт с полок, пишет издание. Apple якобы продолжит продавать эту модель в качестве базовой версии.

По данным Bloomberg, компания также готовится обновить еще несколько своих компьютеров, в том числе MacBook Pro. В частности, в него вернут слот для SD-карт.