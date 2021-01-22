По данным французского тематического ресурса iPhoneSoft, пять устройств Apple не смогут перейти на iOS 15 и iPadOS 15.

На iOS 15 не смогут перейти устройства с процессором Apple A9 — в том числе iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которые были выпущены в сентябре 2015 года, а также оригинальный iPhone SE, представленный в марте 2016-го. Кроме того, iPadOS 15 не получат планшеты iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) и iPad 5 (2017), оснащённые чипами A8, A8X и A9 соответственно.

Таким образом, iOS 15 будет доступна на iPhone 7, 7 Plus и более новых устройствах. Также операционную систему получат устройства линейки iPad Pro, все планшеты Apple, начиная с iPad Air 3, iPad 5 и iPad mini 5. Кроме того, новая версия ОС появится на iPod touch седьмого поколения.

Серия iPhone 6S была представлена в 2015 году и сейчас ей уже более пяти лет, поэтому неудивительно, что эти смартфоны не смогут работать с iOS 15. Apple довольно долго обновляет фирменные устройства, а прекращение их поддержки зачастую связано с недостатком производительности для запуска новых версий ОС.

Новые версии операционных систем должны представить летом на ежегодной конференции для разработчиков WWDC. После этого пройдет несколько месяцев бета-тестирования обеих версий, финальный релиз выйдет осенью — обычно в одно время с анонсом новых iPhone.