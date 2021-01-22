Продажи адаптеров питания для iPhone в России в ноябре-декабре 2020 года выросли на 510% по сравнении с аналогичным периодом 2019 года. К такому выводу пришли аналитики розничной сети МТС. Всего, по их данным, в прошлом году в России продали 4 млн проводных зарядных устройств для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

В МТС это связывают с изменением комплектации iPhone — новые модели поставляются уже без адаптеров питания, только с кабелем. Кроме того, новые iPhone получили поддержку быстрой зарядки, в связи с чем пользователи, у которых остался старый БП, всё же предпочли обновить его.

Данные МТС о росте спроса на адаптеры питания подтвердили и другие отечественные ритейлеры. Так, в интернет-магазине Wildberries в конце прошлого года продажи адаптеров питания выросли на 344% по сравнению с ноябрём-декабрём 2019 года, а спрос на комплекты, состоящие из сетевого адаптера и кабеля, увеличился за тот же период на 411%. В розничных сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» продажи оригинальных зарядных устройств Apple в течение последних двух месяцев прошлого года выросли в 3,5 раза, а интерес покупателей к аксессуарам других производителей, которые подходят для зарядки iPhone, увеличился в несколько десятков раз. Рост продаж зафиксировали и «Ситилинк» со «Связным».

Решение убрать зарядку из комплекта Apple объяснила заботой об экологии и уменьшением углеродного следа в природе, добавляя, что у пользователей обычно уже есть лишний адаптер. Однако некоторые аналитики высказывают мнение, что компания не столько заботятся об экологии, сколько стараются извлечь дополнительную выгоду.

Вслед за Apple от зарядки в комплекте со смартфоном отказались Xiaomi и Samsung.