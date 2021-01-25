Как пишет корейский новостной портал ETNews, в Apple Watch Series 7 может появиться функция неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови. Она потенциально способна облегчить жизнь миллионам людей по всему миру.

По сведениям издания, в Apple Watch Series 7 появится отдельный оптический датчик, который сможет определять уровень глюкозы (сахара) без взятия проб крови. Это пригодится не только людям с диабетом и преддиабетическим состоянием, но и тем, кто еще не знает о возможных проблемах.

Известно, что Apple работает над этой возможностью уже больше года. Также сообщается, что компания получила патент на технологию неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови в 2018 году.

Подобная технология может появиться и в умных часах Samsung Galaxy Watch 4 и Watch Active 3. Корейская компания сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом в исследованиях спектроскопии Рамана — способа, позволяющего определить химический состав крови по тому, как свет взаимодействует с её химическими связями.