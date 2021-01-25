Apple обновила документ поддержки на своём сайте, в котором рассказала, что смартфоны iPhone 12 и использующаяся в них технология MagSafe могут быть опасны для людей с кардиостимуляторами. В Apple предостерегли пользователей от слишком близкого ношения устройств к аппарату.

«Медицинские устройства, такие как имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы, могут содержать датчики, реагирующие на расположенные поблизости магниты и радиопередатчики. Чтобы избежать возможного контакта с этими устройствами, держите iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии (более 15 см от устройства; более 30 см при беспроводной зарядке). Для получения более точных указаний проконсультируйтесь с врачом и производителем медицинского устройства», — говорится в документе.

Apple подчеркнула, что неблагоприятное воздействие на кардиостимуляторы могут оказывать все аксессуары MagSafe. Все они содержат магниты, а зарядные устройства MagSafe и MagSafe Duo — ещё и радиомодули, поэтому они могут негативно влиять на работу медицинских устройств, говорится в обновлённом документе поддержки на сайте компании.

В январе научный журнал Heart Rhythm Journal опубликовал статью о том, что помехи, создаваемые iPhone 12, приводят к сбою имплантируемых кардиостимуляторов компании Medtronic, если смартфоны поднести слишком близко к груди пациента.

В то же время эксперты настаивают, что компании Medtronics, являющейся одним из ключевых разработчиков кардиостимуляторов и дефибрилляторов, следует пересмотреть конструкцию своих устройств и либо защитить их от воздействия случайного магнитного поля, либо использовать в их конструкции материалы, не реагирующие на магнит.