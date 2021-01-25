В середине января Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S, в которую входят Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Все три устройства работают на новой SoC Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 888, в зависимости от региона.

Хотя Samsung Exynos 2100 заметно превосходит предыдущую SoC Exynos 990, новая платформа проигрывает по производительности SoC Apple A14 Bionic, которая используется в линейке Apple iPhone 12.

Недавно президент подразделения Samsung System LSI доктор Инюп Канг на мероприятии, посвящённом анонсу процессора Exynos 2100, заявлял, что компания работает с AMD над мобильной графикой нового поколения. Однако вдаваться в подробности он не стал.

Данный пробел восполнил популярный сетевой источник Ice universe (@UniverseIce), регулярно раскрывающий достоверные сведения о готовящихся новинках из мобильного мира. Он утверждает, что процессоры Samsung с графическим ускорителем AMD дебютируют уже во втором или в третьем квартале текущего года, а не в 2022-м, как предполагалось ранее.

Новые флагманские чипсеты станут частью линеек Exynos 2xxx и Exynos 1xxx. Отмечается, что процессоры по производительности будут превосходить процессор Apple A14 Bionic, использующийся в смартфонах серии iPhone 12. Впрочем, осенью Apple должна представить новые смартфоны на чипе A15, производительность которого будет на 20-25% лучше, чем у A14.