Apple сообщила об уходе Дэна Риччио с должности старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Как говорится в пресс-релизе, ему было поручено возглавить некий "новый проект", детали которого держатся в строгом секрете. Место главного "по железу" займет Джон Тернус, который работает в компании больше 20 лет.

Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple отчитывается напрямую перед главой компании и отвечает за координацию и развитие всех устройств в линейках iPhone, iPad, Mac и iPod, включая процессоры для них. Дэн Риччио занимал эту позицию с 2012 года, когда его предшественник Боб Мансфилд перешёл в отдел, ответственный за развитие автомобильного подразделения компании.

Тернус руководил командой Apple по разработке аппаратного обеспечения для iPhone 12 и 12 Pro, а также занимался ARM-процессорами Apple M1. Тернус занимал должность вице-президента по разработке оборудования в Apple с 2013 года. Он отвечал за работу технического гиганта по разработке оборудования для ключевых продуктов, таких как AirPods первого поколения и всех моделей iPad.

Старший вице-президент по оборудованию — одна из ключевых высших должностей в Apple. Собственно, Тернус будет руководить группами разработчиков Mac, iPhone, iPad и iPod и находится в прямом подчинении у генерального директора Apple Тима Кука. В новой должности Тернус возьмет на себя всю ответственность за разработку аппаратного обеспечения — по аналогии с тем, как старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги отвечает за развитие iOS и macOS.

Объявление о новом назначении Риччио было сделано на фоне слухов о том, что Apple возобновила разработку собственного электромобиля.