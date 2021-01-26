Apple вернулась на первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира впервые с 2016 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500.

В рейтинге за 2021 год стоимость бренда составила $263,4 млрд., что выше прошлогоднего показателя на 87%. Увеличение цены бренда обусловлен успешной диверсификацией бизнеса Apple с целью как можно больше снизить зависимость от продаж iPhone - на их долю в 2020 году пришлась половина выручки компании по сравнению с двумя третями выручки в 2015 году.

По данным обзора Brand Finance, благодаря диверсификации получили развитие цифровые сервисы Apple, а также услуги по подписке, такие как App Store, Apple Music, Apple Arcade, iCloud и Apple TV. В обзоре сказано, что за один день нового года клиенты App Store приобрели цифровых услуг на сумму $540 млн.

За Apple идёт Amazon, которая смогла увеличить стоимость торговой марки до $254,2 млрд. Третьей идёт Google, в процентном соотношении компания смогла увеличить стоимость своего бренда лишь на 1%, до отметки в $191,2 млрд. Brand Finance в своём отчёте подчёркивают, что корпорация впервые в истории зафиксировала падение квартальной выручки. Замыкают пятерку лидеров Microsoft ($140,4 млрд) и Samsung Group ($102,6 млрд). В десятку также попали Walmart, Facebook, ICBC, Verizon и WeChat.

Самым быстрорастущим стал бренд Tesla. За 2020-й оценка торговой марки компании увеличилась до $32 млрд — это на 158% больше, чем годом ранее. При этом капитализация компании в прошлом году перевалила за $500 млрд, что сделало Илона Маска самым богатым человеком планеты.

Среди российских брендов в рейтинге лидирует «Сбер» (новый бренд Сбербанка после ребрендинга в 2020 году). Он занимает 180-е место. Сбербанк остается владельцем самого дорогого российского бренда по версии Brand Finance с 2017 года.