Apple представила беспроводные наушники Powerbeats Pro Wireless Headset Special Edition. Эта модель была создана в сотрудничестве с дизайнерским брендом Fragment Design.

Однотонный и простой стиль дизайна новинки отдаёт дань идеям и принципам основателя Fragment и крёстного отца японского тренда Хироши Фудзиваре. На одной стороне гарнитуры напечатан классический логотип с двойной молнией, а на другой – логотип FRGMT.

Дужки для ушей имеют регулируемую нескользящую конструкцию. Гарнитура поставляется с ушными вкладышами четырёх разных размеров. Apple Powerbeats Pro Wireless Headset Special Edition обладают кнопкой управления громкостью и воспроизведения музыки, датчиком автоматического воспроизведения/паузы и возможностью принимать звонки.

Наушники получили однокристальную систему Apple H1 для обеспечения высокого качества звука в широком частотном диапазоне. Наушники доступны в белом, синем, голубом, розовом, красном и чёрном цветах.

Время автономной работы составляет 9 часов, а при зарядке от кейса оно продлевается до 24 часов. 5-минутной зарядки хватит на полтора часа воспроизведения, а 15-минутной — на 4,5 часа.

Стоимость наушников составляет $290. Продажи должны начаться 29 января.