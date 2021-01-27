Apple выпустила обновление iOS 14.4, в котором исправила серьёзные уязвимости в системе безопасности. По словам разработчиков, они «могли активно использоваться».

Как пишет издание ZDNet, об уязвимостях сообщил компании анонимный исследователь в области кибербезопасности. Первая из них затрагивает ядро операционной системы и делала возможной эскалацию привилегий для вредоносного кода. Еще две были обнаружены в движке WebKit, на котором работает браузер Safari. С помощью них злоумышленники могли удаленно выполнять различные команды.

Также неизвестно, кто активно использует эти уязвимости или кто мог стать жертвой. Так, Apple не уточнила, подверглась ли атаке широкая группа пользователей или нет. В сообщении только говорится, что Apple соблюдает анонимность лица, сообщившего об ошибке.

Компания обещает рассказать подробнее об уязвимостях позже. Рекомендуется как можно быстрее установить iOS и iPadOS 14.4, чтобы сохранить безопасность устройств.

Кроме исправления ошибок, Apple добавила новые опции в iOS. Теперь устройства могут распознавать более мелкие QR-коды, классифицировать подключаемое по Bluetooth оборудование и многое другое.