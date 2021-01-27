Если верить анонимным отраслевым источникам, на которые ссылаются авторы тайваньского издания DigiTimes, то официальный анонс AirPods Pro второго поколения может состояться уже в ближайшие несколько месяцев.

Поводом для слухов стал крупный заказ на флэш-память NOR, который поступил тайваньскому производителю Winbond. Утверждается, что заказ предназначен для производства наушников AirPods Pro. При этом производственные линии Winbond уже работают на полной мощности.

Одним из первых о разработке новой версии AirPods Pro заявлял Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, компания хочет сделать их более компактными, убрав "ножку" (удлинённую часть) из нижней части наушников. А ещё Apple тестирует дизайн, похожий на Samsung Galaxy Buds.

Также слухи приписывают наушникам новый фирменный чип Apple W2, улучшенную систему шумоподавления и увеличенное время автономной работы. Что касается стоимости AirPods Pro второго поколения, то она, по всей видимости, останется на уровне оригинальной модели, то есть 249 долларов за пару наушников и чехол для беспроводной зарядки.