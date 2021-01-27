Как сообщает MacRumors, новые смартфоны серии iPhone 13 будут иметь поддержку технологии Wi-Fi 6E.

Журналисты ссылаются на аналитиков Barclays, которые в своём отчете рассказывают о партнёрстве Apple и Skyworks Solutions. Последняя является крупным американским производителем полупроводников. В сообщении фигурирует информация о том, что новые iPhone получат поддержку стандарта Wi-Fi 6E. Эксперты подробно описывают вероятный переход Apple и Samsung на новый стандарт, объясняя, что от этого выиграют некоторые представители отрасли.

Технология Wi-Fi 6E - прямое продолжение Wi-Fi 6. Она обеспечивает более высокую скорость передачи данных и позволяет работать на частоте 6 гигагерц. Учитывая, что большая часть смартфонов и домашней электроники передает данные на частотах 2,4-5 гигагерц, использование Wi-Fi 6E позволит увеличить пропускную способность канала и снизить количество помех.

Недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получил поддержку Wi-Fi 6E. Модули Wi-Fi 6E для него поставляет компания Broadcom.