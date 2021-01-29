По итогам первого квартала 2021 финансового года (совпадает с четвертым кварталом 2020 года), Apple впервые в своей истории заработала более 100 млрд долларов, следует из свежего финансового отчета компании.

Несмотря на коронавирус и другие сопутствующие проблемы, последний квартал 2020 года оказался самым успешным в истории компании — выручка составила $111,4 миллиарда. До этого рекордным показателем была выручка $91,3 миллиарда за четвертый квартал 2019 года.

Чистая прибыль корпорации также увеличилась - на 29%, до $28,76 млрд по сравнению с $22,24 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на одну акцию составила 1,68 доллара, также превзойдя средний аналитический прогноз (1,42 доллара).

Выручка от продаж iPhone составила 57% всей выручки компании и достигла рекордных $65,60 млрд — на 17% больше, чем годом ранее. Прошлый рекорд по продаже iPhone был в 2018 году, тогда компания получила $61,5 млрд выручки.

Выручка от реализации компьютеров Mac выросла на 21% до $8,68 млрд, несколько уступив ожиданиям рынка. По словам Кука, объёмы продаж Mac, iPad и iPhone 12 Pro ограничивались дефицитом полупроводниковых компонентов. Как считают сторонние аналитики, именно дефицит комплектующих не позволил Apple реализовать большее количество компьютеров. Выручка от реализации планшетов iPad превзошла ожидания экспертов, увеличившись на 41% до $8,44 млрд.

Сильнее всех вырос сегмент «носимых устройств», в который входят Apple Watch и наушники. Их продажи выросли на 29% по сравнению с годом ранее — до $12,97 млрд. Услуги, такие как Apple Music или Apple TV+, принесли компании $15,76 млрд выручки — на 24% больше, чем в первом квартале 2020 года.

На долю зарубежных продаж пришлось 64% квартальной выручки Apple. Продажи в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) в первом финквартале взлетели на 57%, до $7,95 млрд, в том числе, благодаря высокому спросу на iPhone. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 12%, до $43,31 млрд, в Европе - на 17%, до $27,3 млрд, в Японии - на 33%, до $8,29 млрд.

Число активных устройств Apple достигло 1,65 млрд, сообщил глава компании Тим Кук. По его словам, годом ранее число устройств составляло 1,5 млрд.

Акции Apple подешевели на 3,3% на дополнительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 75,2%.