Известный блогер и инсайдер Джон Проссер со ссылкой на анонимные источники сообщил, что в смартфонах Apple в этом году появятся версии с 1 ТБ встроенной памяти. Но только в моделях 13 Pro и 13 Pro Max (или iPhone 12S Pro/12S Pro Max), в обычном iPhone 13 и 13 mini, похоже, будет только 512 ГБ или вообще 256 ГБ.

Решение о том, какой объем памяти устанавливать в смартфоны 2021 года, еще будет принято. Ожидается, что Apple выпустит как минимум четыре модели: Phone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все они будут базироваться на 5-нм чипе A15 Bionic.

Кроме того, инсайдер поделился новыми подробностями о вырезе в дисплеях грядущих флагманов. Как и сообщалось ранее, он станет меньше, однако не в ширину, а в высоту. Проссер никак не прокомментировал слухи о встроенном в экран сканере отпечатков пальцев, которые появлялись ранее.