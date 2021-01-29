В преддверии китайского Нового года, Apple выпустила новый фильм из серии «Снято на iPhone».

12-минутный фильм рассказывает историю маленькой девочки и мифического существа Нянь, которое, согласно китайскому фольклору, представляет собой нечто среднее между быком, львом и псом и появляется в преддверии китайского Нового года, чтобы полакомиться людьми и животными. После знакомства она понимает, что Нянь не такой страшный, как его описывают в легендах.

Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Лулу Ван. Самые известыне ее картины «Посмертно» и «Прощание».

Для съёмок был использован iPhone 12 Pro Max. В фильме представлены сложные ночные эпизоды и сцены, происходящие в пещере, где пространство и освещение были ограничены. Как и всегда, в Apple отметили, что для создания короткометражки использовалось дополнительное оборудование и программное обеспечение.