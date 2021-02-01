Apple выпустила новое браузерное расширение «Пароли iCloud», предназначенное для браузера Chrome под Windows. С его помощью пользователи Chrome могут получить доступ к паролям из Safari, которые были созданы на iPhone, iPad или Mac.

Расширение предназначается для тех, кто пользуется «Связкой ключей» (фирменным менеджером паролей Apple) на устройствах Apple, но хотел бы иметь доступ к ней и на Windows. Теперь её можно использовать и в Google Chrome посредством синхронизации учётных записей через расширение.

Интересной особенностью расширения является возможность двустороннего обмена. Другими словами, созданные в Chrome пароли будут автоматически синхронизироваться с iOS-устройством, и вводить их заново при использовании Safari не придётся.

Для работы нужно обновить клиент iCloud для Windows до версии 12.0. Расширение «Пароли iCloud» можно скачать в магазине Google Chrome.