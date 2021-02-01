По данным китайского информационного агентства UDN, недавно список поставщиков Apple пополнился новым партнером. Им стала тайваньская компания MediaTek. Сообщается, что чипмейкер будет поставлять Apple чипы для наушников бренда Beats.

Известно, что MediaTek начнёт отгрузку процессоров уже в феврале или марте. Пока до конца не ясно, станут ли использоваться непосредственно разработанные MediaTek чипы или же компания начнёт производить их согласно строгим инструкциям Apple.

Появление MediaTek в числе поставщиков Apple связано с желанием расширить количество партнеров. А тайваньская компания остается в еще большем выигрыше. Во-первых, она повышает собственный имидж, как компания, с которой имеет дела Apple, а также сможет неплохо заработать, учитывая стабильный спрос на наушники Apple.

Интересно, что процессоры MediaTek часто используются в поддельных вариантах AirPods. Как сообщается, в 2020 году было отгружено около 600 миллионов таких гарнитур — в шесть раз больше, чем оригинальных наушников Apple. Не исключено, что это сыграло роль при выборе MediaTek в качестве партнёра.