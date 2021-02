Apple выпустит мини-сериал о взлёте и падении стартапа WeWork, который закончился изгнанием его основателя и СЕО Адама Неймана. Сериал будет называться WeCrashed. В его основу лягут выпуски подкаста «WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork».

В центре сюжета будущего шоу окажутся основатель стартапа WeWork Адам Нейман (Лето) и его супруга и соучредитель Ребекка Нейман (Хэтэуэй). Компания известна тем, что стала одним из наиболее стремительно развивающихся предприятий в сфере коммерческой недвижимости: еще семь лет назад WeWork был самым быстрорастущим арендатором в Нью-Йорке и к 2019-му оценивался в 47 миллиардов долларов.

Однако в том же году компания оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она слишком много тратит. Убытки достигли такого уровня, что сооснователь и директор WeWork Адам Нейман ушел в отставку. К концу года стоимость акций упала почти в четыре раза. За свою новаторскую бизнес-модель, которая так и не сработала, Нейман подвергся жесткой критике и до сих пор является объектом обсуждений для многих профильных СМИ.

Над мини-сериалом работает Ли Айзенберг, известный по «Офису», который станет одним из сценаристов и шоураннером. Лето и Хэтэуэй также закреплены за проектом в качестве продюсеров. Постановкой серий займутся Гленн Фикарра и Джон Рекуа — создатели авантюрного криминала «Фокус» и комедий «Эта дурацкая любовь» и «Я люблю тебя, Филлип Моррис». Дата выхода сериала пока неизвестна.